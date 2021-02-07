В Москве у девушки, забывшей в такси мобильный телефон, сняли со счета 2 млн рублей

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Девушка лишилась более 2 млн рублей со счета после поездки на "Яндекс.Такси" в Москве, где потеряла мобильный телефон с привязанной к нему банковской картой. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, накануне в полицию поступило сообщение о том, что девушка вызвала такси через мобильное приложение "Яндекс.Такси" от одного из баров на Новослободской улице до дома. Она села в автомобиль, в это время телефон был при ней. Во время поездки ей стало плохо, она попросила остановить машину, вышла на улицу, оставив сумку в салоне автомобиля. "Уже дома девушка обнаружила отсутствие телефона, к которому привязана банковская карта. Она позвонила в банк, где ей сказали, что с ее счета списано более 2 млн рублей. Девушка пояснила, что деньги были взяты в банке для ипотечного кредитования", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже, полиция ведет розыск подозреваемого.