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Около 20 автомобилей столкнулись на трассе М5 "Урал" в Свердловской области

В результате происшествия образовалась автомобильная пробка длиной три километра
© Донат Сорокин/ТАСС, архив

ТАСС, 7 февраля. Около 20 машин столкнулись на трассе М5 "Урал" Екатеринбург - Челябинск, на месте ДТП образовался затор длиной три километра, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Порядка 20 автомобилей пострадали в результате как минимум трех столкновений на автодороге Екатеринбург - Челябинск, в районе Сысерти. Затор образовался со 182-го до 185-го километра трассы. На месте ДТП работают несколько нарядов ДПС. Данных о погибших или раненых пока не поступало", - сказал он.

По словам Горелых, причиной аварии могло стать превышение скорости или резкое торможение кого-то из водителей, "либо транспортное средство занесло из-за гололедицы, и следующие за ним машины стали ударяться друг о друга".

Сотрудники ДПС обеспечивают реверсивное движение на этом участке. Водителям рекомендуется объезжать место ДТП через село Патруши и город Арамиль.

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