Три человека погибли в ДТП в Саратовской области

САРАТОВ, 7 февраля. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе в районе поселка Вязовка Саратовской области, в результате чего три человека погибли, еще четверо пострадали и были госпитализированы. Об этом в воскресенье журналистам сообщила пресс-служба ГИБДД региона.

"На автодороге Базарный Карабулак - Вольск вблизи села Вязовка произошло столкновение автомобиля ГАЗ-3110 ("Волга") и автомобиля Chery Tiggo. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Chery Tiggo, водитель автомобиля ГАЗ скончались на месте ДТП. Пассажиры, предварительно четверо, госпитализированы", - сказано в сообщении.

Уточняется, что авария произошла примерно в 14:00 (13:00 мск). На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, причины и обстоятельства выясняются.

В воскресенье в Саратовской области наблюдается похолодание, синоптики заранее предупредили о тумане и гололедице, усилении ветра до 19 м/с.