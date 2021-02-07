В Москве возник пожар на складе на Варшавском шоссе

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Склад загорелся на Варшавском шоссе в Москве на площади 1000 кв. м, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На Варшавском шоссе, 37А загорелся один из складов. В настоящее время началось обрушение ангара", - сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь возгорания возросла до 1000 кв. м. Пожару присвоили второй номер сложности из пяти возможных. Информация о пострадавших не поступала.

Движение автотранспорта на Варшавском шоссе затруднено.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили, что к месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения.

В новость внесены изменения (16:42 мск) - добавлена информация об увеличении площади возгорания.