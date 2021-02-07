Суд арестовал мужчину, открывшего стрельбу на рынке в центре Красноярска

КРАСНОЯРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Суд Центрального района арестовал на два месяца мужчину, стрелявшего из ружья на рынке в Красноярске. Об этом в воскресенье говорится в сообщении регионального главка МВД.

"Суд Центрального района Красноярска сегодня поддержал ходатайство следователей МУ МВД России "Красноярское" об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении инициатора конфликта на территории одного из рынков краевого центра. 60-летний мужчина, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия"), помещен в СИЗО на два месяца", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в пятницу на рынке "Луч" на улице Шахтеров в центре Красноярска произошел конфликт. Один из его участников выстрел из ружья в воздух. Прибывшие сотрудники полиции и Росгвардии задержали участников инцидента. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, конфликт произошел из-за спора бизнесменов.