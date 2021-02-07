Два человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Свердловской области

ТАСС, 7 февраля. Два человека погибли и пять, в том числе трое детей, пострадали в ДТП в Свердловской области, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону.

"На 185-м км автодороги "Екатеринбург - Тюмень" водитель автомобиля Nissan Tiida, женщина 1988 года рождения, при движении в направлении Екатеринбурга не учла дорожные и метеорологические условия. Не справилась с управлением и допустила занос автомобиля с последующим выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Lada Kalina", - говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли две пассажирки автомобиля Lada Kalina 1989 и 1955 годов рождения. Оба водителя, а также несовершеннолетние пассажиры Nissan, шести и 11 лет, и двухлетний пассажир Lada с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы, уточнили в ГИБДД.