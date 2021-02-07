В Москве на складе на Варшавском шоссе ликвидировали пожар

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Пожар на территории склада на Варшавском шоссе ликвидирован на площади 1 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Площадь пожара составила 1 000 кв. м. В его тушении принимали участие 94 человека личного состава, 29 единиц техники и два вертолета Московского авиационного центра. Принятыми мерами в 17:08 мск пожар был локализован, а в 19:35 мск - ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что на месте пожара работала лаборатория Главного управления МЧС России по Москве, которая делала замеры атмосферного воздуха на предмет превышения ПДК загрязняющих веществ, их в воздухе не зафиксировано.

В свою очередь начальник ГУ МЧС России по Москве Сергей Желтов сообщил журналистам, что пожар начался в складском помещении лакокрасочных изделий. "К моменту прибытия пожарных было обнаружено открытое горение, высокая температура и огромное количество выделения продуктов горения", - сказал он.

В пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы сообщили ТАСС, что экипажи двух вертолетов Московского авиационного центра выполнили 25 сливов, сбросив на очаг возгорания 125 тонн воды.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ, позднее сообщение о пожаре привело к тому, что огонь распространился на большую площадь склада. "Было позднее сообщение [о пожаре], потому что по прибытии уже было открытое горение на большой площади - от 300 до 500 кв. м, огонь интенсивно распространялся, пока разворачивались силы", - сказали в ведомстве.

Также на складе хранилось много горючих материалов - пластик и картон. Пожарные по периметру склада применяли стволы с большим расходом воды. Это помогло локализовать пожар и избежать перехода огня на соседний склад.

В новость внесены изменения (20:41 мск) - добавлена информация после пятого абзаца.