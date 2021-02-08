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В Москве из общежития МГЛУ эвакуировали около 150 человек из-за задымления в здании

По словам источника в экстренных службах, причиной задымления стал костер в выселенной части здания

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Около 150 человек эвакуировали из общежития Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) в Петроверигском переулке в центре Москвы из-за задымления в здании. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Из общежития МГУ в Петроверигском переулке эвакуировано 148 человек из-за задымления в здании", - сказал собеседник агентства.

По его словам, задымление возникло из-за костра в выселенной части здания. Огонь уже ликвидирован, на месте работают экстренные службы.

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