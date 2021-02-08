В Москве из общежития МГЛУ эвакуировали около 150 человек из-за задымления в здании

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Около 150 человек эвакуировали из общежития Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) в Петроверигском переулке в центре Москвы из-за задымления в здании. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Из общежития МГУ в Петроверигском переулке эвакуировано 148 человек из-за задымления в здании", - сказал собеседник агентства.

По его словам, задымление возникло из-за костра в выселенной части здания. Огонь уже ликвидирован, на месте работают экстренные службы.