На Дальнем Востоке эвакуируют детей из школ из-за угрозы минирования

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Сообщения о минировании школ в нескольких регионах Дальнего Востока поступили в понедельник утром в правоохранительные органы. Занятия отменены, идет массовая эвакуация детей, сообщили ТАСС местные власти.

"Поступила информация о минировании школ региона. Оперативные службы ведут проверки во всех учебных заведениях. Учебный процесс будет возобновлен после того, как убедимся, что все в порядке", - сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале. Уточняется, что на островах во всех школах отменены занятия для учащихся первой смены.

В министерстве образования Сахалинской области ТАСС уточнили, что эвакуация проводилась в 149 островных школах. Отмена занятий пока касается только первой смены, для остальных учеников планируется проводить уроки в штатном режиме после завершения всех проверок. Детские сады работу не прекращали.

По информации сахалинских властей, сейчас проверки ведутся и в некоторых других регионах ДФО. В Амурской области это уже подтвердили в администрации Благовещенска. "Отменены уроки в первую смену во всех образовательных учреждениях Благовещенска. В настоящее время полицией и всеми заинтересованными ведомствами проводится проверка. Решение по второй смене будет принято позднее", - рассказали журналистам в администрации города.

В пресс-службе правительства Приморского края ТАСС сообщили, что занятия в школах проходят в штатном режиме. Учреждения обследуются кинологами с собаками. Об отмене занятий проинформировали только Спасск-Дальний и Спасский район. В правоохранительных органах региона ТАСС уточнили, что руководителям учебных учреждений дано право самим принимать решения о необходимости эвакуации.

По информации региональных СМИ, сообщения о минировании школ поступили и в правоохранительные органы на Камчатке и Чукотке, а также в Хабаровске, Биробиджане, Комсомольске-на-Амуре. Но местные власти пока официально не подтверждают эту информацию.

В новость внесены изменения (03:09 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.