В школах Красноярска отменили занятия в первую смену из-за сообщений о минированиях

КРАСНОЯРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Во всех школах Красноярска отменили занятия в первую смену, образовательные учреждения проверяют сотрудники полиции, сообщили ТАСС в управлении образования.

"Сегодня в наших школах отменена первая смена, родителей предупредили. Сейчас в общеобразовательных учреждениях ведется проверка", - сообщил представитель ведомства.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, занятия отменены для проверки информации о минировании школ. В региональном главке МВД не комментируют данную информацию.

В городе Железногорске также сообщили о закрытии школ. "Сегодня ночью поступило сообщение о том, что школы Железногорска заминированы. Для обеспечения безопасности детей комиссией по чрезвычайным ситуациям (КЧС) принято решение распустить всех школьников по домам. Будет проводиться полный осмотр всех зданий образовательных учреждений", - говорится мэрии города. О закрытии образовательных учреждений сообщают и директора, и учителя школ сельских муниципалитетов края.

Ранее сообщалось, что информация о минировании школ в нескольких регионах Дальнего Востока поступила в понедельник утром в правоохранительные органы. В учебных учреждениях начались проверки.

В новость внесены изменения (06:35 мск) - добавлены подробности в четвертом абзаце.