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Дело возбудили в отношении главы администрации Обского бассейна внутренних водных путей

Сергея Павлушкина подозревают в мошенничестве в крупном размере

НОВОСИБИРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве в крупном размере возбуждено в отношении руководителя администрации Обского бассейна внутренних водных путей Сергея Павлушкина, сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу (СФО).

"Управлением на транспорте МВД России по СФО возбуждено уголовное дело в отношении руководителя администрации Обского бассейна внутренних водных путей, подозреваемого в мошенничестве в крупном размере", - сообщили в пресс-службе.

19 января источник ТАСС сообщил, что у Павлушкина и в институте водного транспорта были проведены обыски.

ФБУ "Администрация Обского бассейна внутренних водных путей" обслуживает 7 245 км водных путей. Географический район деятельности включает Алтайский край, Республику Алтай, Новосибирскую область, Тюменскую область. Администрация осуществляет деятельность по пропуску судов, содержанию водных путей, диспетчерскому регулированию судов, государственному контролю и другим функциям.

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РоссияТюменская областьАлтайский крайАлтайНовосибирская область
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