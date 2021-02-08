Дело возбудили в отношении главы администрации Обского бассейна внутренних водных путей

НОВОСИБИРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве в крупном размере возбуждено в отношении руководителя администрации Обского бассейна внутренних водных путей Сергея Павлушкина, сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу (СФО).

"Управлением на транспорте МВД России по СФО возбуждено уголовное дело в отношении руководителя администрации Обского бассейна внутренних водных путей, подозреваемого в мошенничестве в крупном размере", - сообщили в пресс-службе.

19 января источник ТАСС сообщил, что у Павлушкина и в институте водного транспорта были проведены обыски.

ФБУ "Администрация Обского бассейна внутренних водных путей" обслуживает 7 245 км водных путей. Географический район деятельности включает Алтайский край, Республику Алтай, Новосибирскую область, Тюменскую область. Администрация осуществляет деятельность по пропуску судов, содержанию водных путей, диспетчерскому регулированию судов, государственному контролю и другим функциям.