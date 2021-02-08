Четыре человека погибли из-за схода снега с крыши зернохранилища в Алтайском крае

НОВОСИБИРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Четыре человека погибли в селе Смазнево в Алтайском крае в результате схода снега с крыши, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

Происшествие произошло около 09:30 по местному времени (05:30 мск).

"Сегодня стало известно о том, что в селе Смазнево произошел сход снежного покрова с крыши зернохранилища, в результате чего под завалом оказались восемь человек. Поисковые отряды уже извлекли из-под завала семь человек. Ведутся поиски восьмого. Четверо из извлеченных из-под снега погибли", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что из Барнаула в село направлены бригады Центра медицины катастроф. В Заринский район края выехал зампредседателя правительства региона Александр Лукьянов, а также руководитель ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров.

Позднее в пресс-службе правительства региона сообщили, что один пострадавший при сходе снега госпитализирован.

"На место происшествия были направлены три бригады скорой помощи. Один пострадавший вывезен для оказания медицинской помощи в Заринск. Остальные выжившие от госпитализации отказываются", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС РФ добавили, что все люди извлечены из-под снега. Это работники предприятия. Четверо из них погибли и еще четверо получили травмы. Вертолет Ми-8 приведен в готовность для эвакуации пострадавших. Также в выезду готовят психологов МЧС.

В новость внесены изменения (07:59 мск) - добавлены подробности после четвертого абзаца.