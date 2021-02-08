В Тамбовской области отменили занятия в нескольких школах из-за сообщений о минированиях

ТАСС, 8 февраля. Занятия в нескольких школах Тамбовской области отменили из-за сообщений о минировании, образовательные учреждения проверяют сотрудники полиции. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы регионального правительства.

"Сообщения о минировании школ проверяют в Тамбовской области. Часть учебных заведений в понедельник из-за проверки отменили занятия (Тамбов, Мичуринск, Рассказово и Рассказовский район, Знаменский, Бондарский и Сампурский районы)", - сказано в сообщении.

В региональном УМВД не комментируют данную информацию.

Ранее сообщалось, что информация о минировании школ в нескольких регионах Дальнего Востока и в Красноярске поступила в понедельник утром в правоохранительные органы. В учебных учреждениях отменялись занятия, начались проверки.