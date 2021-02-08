Полиция проводит проверку в связи с сообщением в соцсети об угрозе взрывов в школах России

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после появившегося в одной из социальных сетей сообщения об угрозе взрывов в школах по всей России. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в правоохранительных органах.

"8 февраля в московскую полицию обратился мужчина, который заявил о том, что в социальной сети Likee его дочь, ученица четвертого класса, увидела сообщение о "минировании" порядка 20 тыс. школ по всей России", - сказал источник.

По его словам, сейчас проводятся проверки и следственные действия. Он не уточнил, связано ли это сообщение с массовой эвакуацией школ в Сибири и на Дальнем Востоке из-за угрозы взрывов. В понедельник занятия были прерваны в школах Красноярска, Приморского края, Сахалинской области, Чукотки, Благовещенска. Утром были эвакуированы школы Тамбовской области.