В Чечне в горах пропала группа из 14 человек

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Группа из 14 человек пропала в горах в Чечне. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в экстренных службах.

"В Чечне в горно-лесистой местности в районе села Бамут Сунженского района пропала и не выходит на связь группа из 14 человек - жителей Ачхой-Мартана", - сказал источник, отметив, что они ушли утром 7 февраля в лес для сбора черемши.

Сейчас на место направлены спасатели, в том числе кинологический расчет. Поисковые группы планируется увеличить. "Поиски осложняются отсутствием в местности, где пропали люди, сотовой связи", - сообщили в экстренных службах.

В МЧС по Чечне позднее подтвердили пропажу в горах группы.