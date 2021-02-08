В Воронеже жильцы 170 многоквартирных домов остались без тепла

ВОРОНЕЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Жильцы 170 многоквартирных домов из-за прорыва на теплосетях остались без тепла в 20-градусный мороз в Воронеже, сообщила в понедельник представитель пресс-службы воронежского отделения группы управляющих компаний "ПИК-Комфорт" Алеся Вылегжанина.

"Отопление и горячая вода отключены с 3 часов утра [понедельника] в 170 многоквартирных домах. Порыв на сетях "Квадры", - сообщила Вылегжанина.

По ее данным, в оставшихся без отопления домах проживают не менее 50 тыс. человек, поставщик ресурса планирует восстановить подачу тепла к 15:00 (мск). Также тепла нет в двух школах, шести детских садах, двух медицинских учреждениях.

"Сотрудники управляющих компаний с 5 часов утра на работе, "сливают" дома там, где это необходимо, чтобы предотвратить замерзание отопительных систем", - добавила Вылегжанина.