Все школы Москвы и области проверили после сообщения в соцсети о "минировании"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверили все школы Москвы и Подмосковья после появившегося в одной из социальных сетей сообщения об угрозе взрывов в школах по всей России. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее в московскую полицию обратился мужчина, который заявил о том, что в социальной сети Likee его дочь, ученица четвертого класса, увидела сообщение о "минировании" порядка 20 тыс. школ по всей России. "В Москве, как и в Московской области, проверили все школы после сообщения с угрозой взрывов в школах, распространенного в социальной сети Likee", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, также проверка проводилась в детских садах. "В ходе проверки взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были", - добавил он.

В понедельник занятия были прерваны в школах Красноярска, Приморского края, Сахалинской области, Чукотки, Благовещенска. Массовая эвакуация школ также проводилась в Сибири, на Дальнем Востоке и в Тамбовской области.