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СК просит Басманный суд Москвы заочно арестовать бизнесмена Хоменко

Его обвиняют в в хищении 30 млн рублей из бюджета Московской области
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы заочно арестовать руководителя ООО "Строй инжиниринг" и ООО "ВИП сервис", спонсора признанного в РФ НКО-иноагентом Фонда с борьбы с коррупцией (ФБК) Александра Хоменко, обвиняемого в хищении 30 млн рублей из бюджета Московской области. Как уточнили ТАСС в суде, куда поступило соответствующее ходатайство, заседание начнется в ближайшее время.

"Следственный комитет просит заочного ареста для Хоменко А. Н. Материалы дела у судьи", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Как сообщили 30 января в пресс-службе СК, Хоменко оказывал финансовую поддержку ФБК и в настоящее время скрывается на территории Украины. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении трех эпизодов мошенничества, и он объявлен в розыск.

По данным СК, Хоменко - фактический руководитель ООО "Строй инжиниринг" и ООО "ВИП сервис". В 2017, 2018 и 2019 годах он заключили 10 госконтрактов с Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом, предметом которых стало выполнение работ по капитальному ремонту здания техникума. Но Хоменко с иными лицами ввели в заблуждение должностных лиц Министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ. В результате было похищено более 30 млн рублей, полученные из бюджета Московской области в качестве оплаты по госконтрактам.

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