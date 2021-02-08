В Японии подводная лодка столкнулась с частным торговым судном

ТОКИО, 8 февраля. /ТАСС/. Подводная лодка национальных Сил самообороны Японии в понедельник столкнулась с коммерческим судном у берегов префектуры Коти. Об этом на регулярной пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.

"При канцелярии премьер-министра в связи с инцидентом был создан кризисный штаб по сбору и анализу информации", - отметил он.

Премьер-министр страны Ёсихидэ Суга в связи с инцидентом распорядился сделать все необходимое для обеспечения безопасности частного судна и оперативно информировать население о развитии ситуации. По имеющейся на данный момент у властей информации, повреждения корпуса у коммерческого судна или подводной лодки зафиксировано не было.

В то же время Като не смог ответить на вопрос о пострадавших в результате происшествия. "Это вся информация, которой мы располагаем на данный момент", - отметил он.

Между тем, по данным агентства Kyodo, по крайней мере три члена экипажа подводной лодки получили травмы в результате инцидента. Также сообщается, что столкновение произошло в момент всплытия - по данным агентства, верхняя часть корпуса субмарины получила незначительные повреждения.