В Карелии возбудили четыре уголовных дела после контрабанды леса в Финляндию

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 февраля. /ТАСС/. Карельская таможня возбудила четыре уголовных дела в отношении индивидуального предпринимателя по фактам контрабанды в особо крупном размере леса в Финляндию, сообщается в понедельник на сайте Северо-Западного таможенного управления.

"Четыре уголовных дела по фактам незаконного перемещения стратегически важных ресурсов (лесоматериалов) в крупном размере возбудила Карельская таможня. В результате проверочных мероприятий, проведенных таможенниками при взаимодействии с УФСБ РФ по Карелии и Петрозаводским линейным отделом МВД России на транспорте, было установлено, что индивидуальный предприниматель в 2019-2020 годах осуществил вывоз лесоматериалов в Финляндию, используя и предоставляя в таможенный орган документы, содержащие недостоверные сведения о перемещаемых лесоматериалах", - говорится в сообщении.

Рыночная стоимость пиломатериалов из сухостоя оценивается в почти 1,9 млн рублей. Уголовные дела возбуждены по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ), максимальное наказание по ней составляет лишение свободны на срок до семи лет со штрафом до 1 млн рублей.