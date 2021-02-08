Во Владимирской области экс-главврача приговорили к четырем годам колонии за взятки

ВЛАДИМИР, 8 февраля. /ТАСС/. Во Владимире суд признал бывшего главного врача областной клинической больницы (ОКБ) Любовь Быкову виновной в получении взяток на сумму 950 тыс. рублей и приговорил к четырем годам колонии и штрафу 2 млн рублей. Об этом в понедельник сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Владимирской области.

"Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток в крупном размере"). Суд назначил Быковой наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 2 млн рублей, а также запрет замещать определенные должности на три года", - говорится в сообщении.

Установили, что с августа 2018 года по октябрь 2019-го главный врач, используя полномочия, помогла коммерческой фирме победить в электронном аукционе на поставку компьютерного томографа стоимостью свыше 72 млн рублей по нацпроекту "Здравоохранение". За помощь главврач получила от коммерсантов взятки на сумму 450 тыс. рублей. Как установила судебная экспертиза, цена компьютерного томографа других производителей с такими же характеристиками на 4 млн рублей меньше приобретенного.

В июле 2019 года Любовь Быкова от тех же представителей коммерческой фирмы получила 500 тыс. рублей за обеспечение их победы в торгах на поставку электрокардиостимуляторов и расходных материалов для отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Областной клинической больницы.