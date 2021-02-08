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Дело бывшего замминистра образования Архангельской области передали в суд

Его подозревают в совершении развратных действий в отношении детей и распространении порнографии

АРХАНГЕЛЬСК, 8 февраля. /ТАСС/. Бывший заместитель министра образования Архангельской области Юрий Гнедышев предстанет перед судом. Как сообщает в понедельник областная прокуратура, уголовое дело уже передали в суд.

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"Заместитель прокурора Архангельской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра образования и науки правительства Архангельской области. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Развратные действия в отношении одной малолетней и двух несовершеннолетних лиц" и "Незаконное распространение порнографических материалов с использованием сети Интернет", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, обвиняемый в 2019 году через соцсети вел развращающие беседы с тремя девочками в возрасте 12-14 лет, а также направил ссылку на порнографическую видеозапись. Уголовное дело возбудили на основании результатов оперативно-разыскной деятельности спецподразделения областного УМВД. 

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