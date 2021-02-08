В Воронеже установили предполагаемого убийцу учителя

ВОРОНЕЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Следователи в Воронеже установили мужчину, причастного к убийству 47-летней учительницы одной из воронежских школ. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Воронежской области.

"Совокупность полученных данных позволила установить лицо, причастное к совершению указанных преступлений, им оказался 31-летний мужчина, которому следователями СК предъявлено заочное обвинение, он объявлен в федеральный розыск", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что вечером 2 февраля около кафе на Московском проспекте в Воронеже обнаружили тело учительницы, после чего следователи возбудили уголовные дела по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, сопряженное с разбоем"), п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей"). По данным пресс-службы следственного управления, преступник ранил женщину ножом в голову, шею, грудь, от чего она умерла на месте. Также подозреваемый похитил сумку с деньгами и сотовый телефон.

Как уточняется в сообщении, следователи тщательно изучили видеозаписи с камер наружного наблюдения, на месте преступления изъяли следы обуви, допросили многочисленных свидетелей. "По изъятым следам биологического происхождения назначены генетические экспертизы", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.