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В Москве найдена мертвой знакомая бойца ММА Батырова

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Тело знакомой бойца смешанных единоборств (ММА) Арсена Батырова найдено под окнами дома по Муравской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне поступило сообщение об обнаружении тела подруги бойца ММА Арсена Батырова под окнами одного из домов на Муравской улице. По предварительной информации, трагедия произошла во время празднования дня рождения женщины", - сказал собеседник агентства. По его словам, "между женщиной и спортсменом возник конфликт, в ходе которого она ударила мужчину кружкой по голове".

Как сообщил собеседник агентства, конфликт произошел на балконе. Батыров вошел с балкона в комнату, чтобы позвать своего знакомого, и когда они вернулись на балкон, женщины там не было. Позже ее тело было обнаружено под окнами. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

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