В Красноярске возбудили уголовное дело после массового отравления жителей водой

Как сообщало ранее региональное управление Роспотребнадзора, число пострадавших от употребления некачественной воды в Красноярске достигло 92 человек. Трое из них находятся в больнице.

КРАСНОЯРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Красноярске, где из-за некачественной воды пострадали более 90 человек. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

"По требованию прокуратуры следственным органом возбуждено уголовное дело по факту массового отравления водой жителей Октябрьского района г. Красноярска", - сообщили в пресс-службе, отметив, что дело возбуждено в связи с предоставлением услуг ненадлежащего качества.

По данным прокуратуры, готовые результаты исследования проб воды показали, что ее качество соответствует гигиеническим нормативам. При этом исследования воды по микробиологическим показателям продолжаются. Окончание расследования планируется до 28 февраля. Также специалистами Роспотребнадзора уже исключены пищевые и контактно-бытовые факторы заражения населения.

По данным компании "Краском", занимающейся водоснабжением жилых домов, проверка в доме номер 32 на улице Киренского выявила отсутствие обратных клапанов, не позволяющих технической воде из пожарной системы смешиваться с питьевой.

Жалобы на плохое самочувствие от жителей Студенческого городка Красноярска стали поступать 31 января. После сообщений в СМИ прокуратура края и региональное управление СК начали проверку информации об отравлении водой. По данным "Краскома", жалобы на воду поступали только из микрорайона Студенческий городок.