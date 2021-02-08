Суд в Москве арестовал на 25 суток художника Крисевича за акцию на Арбате

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в понедельник арестовал художника-акциониста Павла Крисевича на 25 суток за участие в акции с колючей проволокой на Арбате в центре Москвы. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Сергей Тельнов.

"Суд признал моего доверителя виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение правил организации или проведении митинга или акции") и арестовал на 25 суток. Мы обязательно будем обжаловать данное решение", - сказал Тельнов. Санкция данной статьи подразумевает до 30 суток ареста.

Ранее сообщалось, что Крисевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному требованию сотрудника полиции"). Ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток. После отбытия этого наказания акциониста задержали на выходе из спецприемника и снова привлекли к административной ответственности - уже по другой статье КоАП РФ.

Ранее Крисевич на Арбате в Москве забрался в сферу из колючей проволоки и выкрикивал лозунги политического содержания.

Крисевич 5 ноября провел акцию напротив здания ФСБ на Лубянке: в окровавленной набедренной повязке разжег огонь и встал за ним на табуретку, привязав к рукам большой крест, имитируя распятие. Его задержали, суд признал его виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного ареста на 15 суток.