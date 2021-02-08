Суд согласился с необходимостью приобщить к делу MH17 докладов концерна "Алмаз-Антей"

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 8 февраля. /ТАСС/. Окружной суд Гааги согласился с требованием защиты приобщить к делу о крушении Boeing на Украине докладов концерна "Алмаз-Антей". Соответствующее решение огласил в понедельник председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.

По его словам, суд "не возражает против приобщения к делу докладов" концерна "Алмаз-Антей", опубликованных в 2015-2016 годах. В документах, в частности, проводится сравнение повреждений самолета с результатами полевых испытаний с применением ракеты, которой, по версии следствия, он мог быть сбит.

Добавить их в досье ранее потребовали адвокаты Олега Пулатова, проходящего одним из четырех обвиняемых по делу. Стейнхейс добавил, что, несмотря на то, что требование поступило от защиты Пулатова, доклады "Алмаз-Антея" будут приобщены к делам и трех других обвиняемых.

Помимо этого, Пулатов должен до 22 февраля уведомить следствие в Нидерландах, узнает ли он свой голос на записях перехваченных телефонных разговоров между ополченцами, приобщенных к делу. "Суд просит, чтобы Пулатов не позднее 22 февраля 2021 года проинформировал судебного следователя и прокуратуру в каких беседах он, по его мнению, мог принимать участие, и эти записи подвергнут лингвистическому анализу", - заявил Стейнхейс.

Суд также приостановил до 15 апреля слушания по делу. "Суд приостанавливает рассмотрение дела Пулатова до 10:00 (11:00 мск - прим. ТАСС) 15 апреля 2021 года. До этого же времени приостанавливается рассмотрение дел обвиняемых [Игоря] Гиркина, [Леонида] Харченко и [Сергея] Дубинского", - заявил судья.