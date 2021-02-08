Прокуратура Подмосковья начала проверку ранения двухлетнего ребенка из пневматики

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Подмосковная прокуратура начала проверку по факту случайного ранения отцом двухлетнего сына из пневматического пистолета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, также будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию ребенка", - сообщили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Результаты проверки поставлены на контроль в прокуратуре области.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, инцидент произошел около дома семьи в дачно-строительном кооперативе "Колос" в деревне Митькино. По словам матери мальчика, его отец 1980 года рождения случайно выстрелил в сына. После этого ребенок был госпитализирован в московскую больницу.

В понедельник другой источник сообщал ТАСС, что днем 7 февраля в полицию из Морозовской детской городской клинической больницы поступила телефонограмма о том, что к ним доставлен двухлетний мальчик с диагнозом "точечная рана голеностопного сустава с инородным телом". В ходе полицейской проверки сообщения выяснилось, что в ребенка в салоне Range Rover из пневматической винтовки непроизвольно выстрелил его отец.