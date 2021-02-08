В Брянске приемную мать истощенной девочки приговорили к восьми годам колонии

ТАСС, 8 февраля. Бежицкий районный суд Брянска признал виновной женщину, которая являлась опекуном семилетней девочки, найденной в июле 2020 года в одном из домов города в истощенном состоянии. Подсудимой назначено наказание в виде восьми лет заключения в колонии общего режима, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Суд приговорил подсудимую к восьми годам заключения в колонии общего режима. Также еще на два года ей запрещено заниматься воспитанием детей", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что женщину признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию своей приемной дочери, умышленном причинении ей тяжкого вреда здоровью и мошенничестве (ст. 156, п. "б" ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Как сообщалось, 2 июня 2020 года в одном из частных домов Брянска обнаружили истощенную семилетнюю девочку с обмороженными конечностями. Она проживала с приемными родителями, которые злоупотребляли алкоголем. Ребенок был одет в грязную одежду, в доме не было еды, взрослые отсутствовали. Девочку госпитализировали. 4 июня приемную мать поместили под домашний арест.

В тот же период в отношении начальника группы опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства городской администрации было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Ненадлежащее исполнении своих должностных обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью"). 28 декабря суд признал виновным руководителя, ей назначили наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении.