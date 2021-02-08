В Берлине арестовали подозреваемого во взрыве бомбы во дворе жилого дома

БЕРЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Берлина сообщила об аресте мужчины, подозреваемого в подрыве бомбы во дворе жилого дома в районе Шёнеберг. Об этом говорится в заявлении ведомства, размещенном в понедельник на его странице в Twitter.

"После детонации 4 февраля взрывного устройства во дворе жилого дома в районе Шёнеберг прокуратура Берлина выдала ордер на арест 29-летнего мужчины за разного рода нарушения закона о взрывчатых веществах. В его квартире обнаружено еще девять самодельных бомб", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем указывается, что второй подозреваемый был отпущен после проведения обыска в его квартире из-за отсутствия улик.