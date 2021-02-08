Суд в Коми вынес приговор водителю вездехода и механику за гибель семи человек

СЫКТЫВКАР, 8 февраля. /ТАСС/. Печорский городской суд в Коми вынес приговор бывшему водителю ООО Транспортная компания "Автогазкомплект" и бывшему механику ООО "Спецавтотранс". Они признаны виновными в эксплуатации неисправного вездехода, что привело к гибели семи человек в мае 2018 года, говорится в сообщении прокуратуры республики.

"Водитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Механик осужден по ч. 3 ст. 266 УК РФ ("Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - говорится в сообщении прокуратуры.

Суд признал обоих фигурантов виновными в инкриминируемых деяниях и приговорил водителя к пяти годам колонии общего режима, также ему запрещено управлять транспортными средствами на три года. Механик осужден на три года колонии-поселения с запретом обслуживать и ремонтировать автотранспорт.

Судом установлено, что в мае 2018 года водитель гусеничного транспортера передвигался с нефтяного месторождения в Печорском районе в направлении автодороги Печора - Усинск. По дороге в салон вездехода подсели семеро работников подрядных организаций, один мужчина сел в кузов на пассажирское сиденье. Во время пересечения ручья транспортер потерял сцепление с поверхностью грунта, машину стало сносить по течению. Водитель предпринял несколько попыток выбраться из ручья. После того, как он заглушил двигатель, вездеход стал тонуть, семь пассажиров погибли.

Из материалов уголовного дела следует, что вездеход имел ряд технических конструктивных изменений, в связи с чем его эксплуатация была невозможна. Несмотря на данное обстоятельство, механик "Спецавтотранса" подписал путевой лист и выпустил технику на маршрут. Как сообщал ранее представитель Гостехнадзора, вездеход 1980 года выпуска был технически неисправен, техосмотр не проходил, госномер и свидетельство о регистрации отсутствовали. Транспорт был переделан: увеличен кузов, за счет чего сместился центр тяжести. Кроме того, в корпусе были сквозные дыры, через которые поступала вода в салон, а дренажный насос для ее откачки отсутствовал. Спаслись лишь водитель и рядом с ним сидящий пассажир. Пассажиры из второго отсека выбраться не сумели.