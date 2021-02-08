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Мосгорсуд вернулся к работе после эвакуации из-за сообщения о "минировании"

Тревога оказалась ложной

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд возобновил работу в нормальном режиме после эвакуации, объявленной из-за анонимного сообщения о "минировании". Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"Оперативные службы проверили здание суда. Опасных предметов там обнаружено не было. Сейчас Мосгорсуд вернулся к работе в нормальном режиме", - сказала она.

Ранее 8 февраля сообщение в одной из социальных сетей об угрозе взрывов стало причиной массовой эвакуации школ в разных регионах России. Ни в одном из случаев взрывных устройств обнаружено не было. В ряде школ были проведены эвакуации в целях безопасности.

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