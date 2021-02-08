Легковушка сбила двух детей на западе Москвы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Легковая машина сбила двух детей на западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Около 17:10 мск в районе дома 2 по Крылатской улице легковой автомобиль сбил двух несовершеннолетних, сейчас их осматривают медики", - сказал собеседник агентства.

Пострадавших детей госпитализируют. Водитель находится на месте происшествия. Как уточнили в полиции, за рулем автомобиля Skoda, сбившей детей, была женщина. Причины аварии устанавливаются.

В новость внесены изменения (18:02 мск) - добавлены подробности по тексту.