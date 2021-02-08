В Иркутской области возбудили уголовные дела о насилии над заключенными в колонии и СИЗО

ИРКУТСК, 8 февраля. /ТАСС/. Следственные органы СК возбудили новые уголовные дела о противоправных действиях в отношении осужденных, в том числе возможном сексуальном насилии, в Иркутской области, где с 18 января ФСИН России проверяет пенитенциарные учреждения. Об этом в понедельник сообщается на сайте ФСИН России.

Группа сотрудников ФСИН России проверяет в Иркутской области работу по организации соблюдения прав человек в пенитенциарных учреждениях. Ранее уже были выявлены факты незаконных действий сотрудников СИЗО-1 и ИК-6, а также противоправных действий со стороны осужденных. Были возбуждены уголовные дела, руководство колонии и СИЗО отстранено от работы на время проверки.

"По материалам комиссии ФСИН России, работающей в ГУ ФСИН России по Иркутской области, возбуждены новые уголовные дела, установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступлений", - говорится в сообщении.

Выявлен факт незаконных действий отдельных сотрудников ИК-6 и возможного сексуального насилия со стороны осужденных в отношении другого осужденного. Подозреваемые в совершении преступления установлены и задержаны. Возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников оперативного отдела ИК-6. Кроме того, на прошлой неделе был установлен и задержан младший инспектор СИЗО-1, который подозревается в превышении должностных полномочий, по ранее возбужденному уголовному делу о совершении насильственных действий в отношении осужденного.

Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц, содержащихся в ИК-15, СИЗО-1, СИЗО-6, по факту систематических побоев и применения пыток, а также дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными должностными лицами ГУ ФСИН России по Иркутской области. Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России будет работать в регионе до окончания расследования уголовных дел и привлечения всех виновных лиц к ответственности.

Как сообщал ТАСС, ранее было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника СИЗО-1, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Его действия привели к совершению преступления в отношении осужденного и причинению тяжкого вреда его здоровью. Также были возбуждены уголовные дела по факту противоправных действий в отношении 31-летнего осужденного, отбывающего наказание в ИК-6, и по факту халатности должностных лиц колонии, вследствие которой осужденному причинен тяжкий вред здоровью.