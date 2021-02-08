Дело подростка, готовившего теракт в школе Минусинска, передали в суд

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении подростка, готовившего теракт в школе Минусинска в Красноярском крае. Дело направили в суд, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.

"В ходе следствия у обвиняемого обнаружено психическое расстройство, которое лишало его в момент совершения общественно опасных деяний способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Заместителем генерального прокурора утверждено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения в отношении несовершеннолетнего принудительной меры медицинского характера", - говорится в сообщении.

15-летний жителя Минусинского района обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 (прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные хранение и перевозка взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывных устройств) УК РФ.

Весной 2020 года подросток совершил террористический акт в образовательной школе № 6 Минусинска. Он изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, нашел необходимые компоненты и собрал четыре взрывных устройства. Их он хранил до момента задержания в нежилом здании. Подростока задержали сотрудники УФСБ России. В ходе допроса он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.