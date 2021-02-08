Мосгорсуд оставил под стражей бывшего схимонаха Сергия

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Московский городской суд в понедельник признал законным арест бывшего схимонаха Сергия (Николай Романов), обвиняемого в самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Что известно об арестованном экс-схимонахе, который полгода удерживал монастырь на Урале

"Мосгорсуд рассмотрел жалобу защиты на избрание Романову меры пресечения в виде содержания под стражей и отказал в ее удовлетворении", - сказал собеседник агентства.

Басманный суд ранее заключил Романова под стражу до 28 февраля 2021 года. Ему вменяются преступления по ст. 148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), 330 ("Самоуправство") и 110.1 ("Склонение к самоубийству") УК РФ. Сторона защиты обжаловала решение суда. Вину обвиняемый не признает.