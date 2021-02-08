Ефремов подал кассационную жалобу на приговор по своему делу

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на приговор по делу о ДТП со смертельным исходом. Об этом ТАСС заявил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

"Ефремов сообщил наблюдателям, посетившим его в столичном СИЗО "Водник", что он подал кассационную жалобу на свой приговор", - отметил Мельников.

5 февраля в УФСИН по Белгородской области сообщили, что днем ранее Ефремова этапировали в Москву для участия в следственных действиях на основании постановления Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, этапирование актера связано со следственными действиями по делу о даче ложных показаний свидетелями защиты Ефремова на судебном процессе по делу о ДТП. По данным источника, актер проходит по делу как свидетель. Ранее в понедельник источник ТАСС сообщил, что Ефремов доставлен в Москву и помещен в СИЗО "Водник".