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Житель Рязанской области несколько часов пытал сына, пытаясь узнать об изменах бывшей жены

СК возбудил уголовное дело

ТАСС, 8 февраля. Суд арестовал жителя Рязанской области, подозреваемого в истязании своего 13-летнего сына. Об этом в понедельник сообщается на сайте СУ СК РФ по Рязанской области.

"Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области в отношении 42-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело об истязании им своего сына с применением пытки (ч. 2 ст. 117 УК РФ - прим. ТАСС). В настоящее время подозреваемый заключен под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 19 января подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в течение нескольких часов избивал и пытал своего сына. Он пытался добиться от него подтверждения своих подозрений о супружеской неверности матери подростка. На момент совершения мужчиной противоправных действий родители школьника развелись.

Расследование уголовного дела продолжается.

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