Суд арестовал двух росгвардейцев по делу об убийстве экс-главы села в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 8 февраля. /Корр. ТАСС /. Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца второго сотрудника дагестанского управления Росгвардии, подозреваемого в убийстве бывшего главы села Новокули в здании отдела полиции. Ранее в понедельник был арестован еще один подозреваемый.

Как сообщили в республиканского следственном управлении СК РФ, двое сотрудников Росгвардии были задержаны по подозрению в убийстве 34-летнего мужчины в райотделе полиции в Махачкале. В пресс-службе врио главы Дагестана сообщили, что был убит бывший глава села Новокули Новолакского района Абакар Капланов.

"Суд постановил избрать в отношении Курбанова Салмана Муслимовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 5 апреля 2021 года включительно", - сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Ранее такая же мера была избрана судом в отношении Курбанова Сулеймана.

По версии следствия, в субботу вечером два сотрудника Росгвардии "из-за ранее возникших неприязненных отношений" намеренно расстреляли 34-летнего местного жителя из огнестрельного оружия, из-за чего мужчина умер на месте. В МВД по республике сообщали, что инцидент произошел вследствие "конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка, закончившейся трагедией".

Расследование уголовного дела взял на контроль врио главы Дагестана Сергей Меликов.

В новость внесены изменения (20:03 мск) - добавлена информация об аресте второго подозреваемого.