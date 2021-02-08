Суд приговорил экс-замглавы Спецстроя Мордовца к 13,5 года колонии

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы приговорил к 13,5 года колонии строгого режима бывшего замдиректора Спецстроя России, руководителя оперативного штаба по строительству космодрома Восточный Александра Мордовца по делу о получении взятки в размере 32 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором суда Мордовец признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"), ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере") УК РФ. Ему назначено наказание путем частичного сложения наказания в виде 13 лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере трехкратной суммы взятки в размере 97 144 710 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок шесть лет", - сказала пресс-секретарь. Также Мордовец лишен воинского звания полковник запаса.

Гендиректору ООО "Строймонолит-14" Олегу Щурова, уже осужденному на пять лет колонии общего режима, окончательно назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима.

Мордовец был заместителем директора Спецстроя с декабря 2013 года по декабрь 2016 года. Он обвинялся в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 285 УК РФ). Был под стражей с июня 2018 года.

Установлено судом, что гендиректор ООО "Строймонолит-14" передал Мордовцу более 32 млн рублей за помощь в заключении выгодных контрактов на строительство объектов космодрома, а также за общее покровительство. Компания получила деньги и товарные авансы, не отработала их и в итоге обанкротилась. Государству причинен ущерб более чем на 120 млн рублей. В ходе следствия на деньги и имущество обвиняемого на более 17 млн рублей наложен арест.