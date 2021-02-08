Один человек погиб при столкновении пяти транспортных средств на Кубани

КРАСНОДАР, 8 февраля. /ТАСС/ Столкновение пяти транспортных средств произошло в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, в результате погиб один человек, пострадали еще трое. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю в понедельник.

"По предварительным данным, на автодороге Темрюк - Краснодар - Кропоткин, в районе п. Двубратский Усть-Лабинского района, произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. В результате ДТП пострадало три человека, один человек погиб (водитель автобуса)", - сообщили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что несовершеннолетних среди погибших и пострадавших нет, произошло столкновение двух легковых автомобилей, автобуса ПАЗ, который ехал без пассажиров, грузового автомобиля и бензовоза, последний опрокинулся, на месте ДТП организовано реверсивное движение.

В ГИБДД ТАСС уточнили, что, по предварительным данным, один из водителей не выбрал безопасную скорость движения и попал в занос.

В пресс-службе краевого ГУ МЧС добавили, что в данный момент пострадавшие доставляются в лечебные учреждения, в результате ДТП произошло опрокидывание бензовоза, силами дорожно-ремонтного строительного управления будет проводиться ограничение розлива нефтепродуктов и обсыпка его гравийно-песчаной смесью. "Всего к ликвидации ДТП привлечено от Единой государственной системы ликвидации и предупреждения ЧС 37 человек, 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 11 человек личного состава, четыре единицы техники <…> В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю развернута работа оперативного штаба", - дополнили в пресс-службе.

В Краснодарском крае с субботы идет снег, МЧС сообщало, что в регионе действует штормовое предупреждение по гололеду.