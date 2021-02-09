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Хакер взломал систему очистки воды во Флориде, чтобы повысить уровень химикатов

Полиции пока неизвестно, гражданином какой страны был злоумышленник

ТАСС, 9 февраля. Неизвестный злоумышленник 5 февраля взломал компьютерные системы водоочистной станции в  городе Олдсмар (штат Флорида) и пытался с их помощью увеличить содержание гидроксида натрия в водопроводной воде до опасного уровня. Об этом шериф округа, к которому относится этот населенный пункт, Боб Гуальтьери сообщил в понедельник на пресс-конференции.

"В пятницу около 8 утра (16:00 мск) оператор водоочистной станции Олдсмара заметил, что кто-то удаленно получил доступ к компьютерной системе, которой он (оператор - прим. ТАСС) управлял. Эта компьютерная система контролирует химикаты, а также операции водоочистной станции", - рассказал шериф. По его словам, у первого инцидента не было никаких последствий, однако спустя несколько часов взлом повторился. "Одна из опций системы, к которой хакер получил доступ, - контроль за содержанием гидроксида натрия в воде. Хакер повысил его содержание со 100 частей на миллион до 11 тыс. частей на миллион. Очевидно, это большое и потенциально опасное увеличение", - подчеркнул глава окружной полиции.

После этого взломщик вышел из системы, а оператору удалось быстро понизить содержание вещества в воде до нормального. По словам шерифа, опасности для жизни и здоровья жителей городе не возникло.

Как уточнил Гуальтьери, пока неизвестно, гражданином какой страны был злоумышленник. Ведется расследование обстоятельств случившегося.

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