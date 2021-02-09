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Шесть землетрясений магнитудой до 5,1 произошли рядом с Курильскими островами

Глубина очага самого сильного из них составила 15 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Сейсмологи во вторник зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Малой Курильской грядой (Сахалинская область) и японским островом Хоккайдо шесть землетрясений магнитудой до 5,1. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале единой геофизической службы РАН.

"Магнитуда - от 3,5 до 5,1. Глубина очага самого сильного землетрясения составила 15 км. Оно произошло ночью, остальные ближе к утру", - рассказали в филиале.

По информации сейсмологов, звонков от местных жителей по поводу ощущаемости подземных толчков не поступало. Угрозу цунами не объявляли. Пострадавших и повреждений нет.

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ЯпонияРоссияСахалинская область
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