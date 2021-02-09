На юго-западе Москвы потушили пожар на складе

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Пожар на складе на Синельниковской улице на юго-западе Москвы ликвидировали. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 05:09 пожар был ликвидирован. По уточненным данным, итоговая площадь пожара - 400 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что склад, где был пожар, деревянный. Горящее строение обрушилось.

Информация о возгорании склада площадью 800 кв. м поступила в 03:27 мск. Спустя почти час пожар удалось локализовать. Сведений о пострадавших не поступало.