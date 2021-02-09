В Саратовской области загорелась крыша школы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в школе в поселке Екатериновка в Саратовской области на площади 870 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре по улице Мичуринская поступила в 03:15 мск. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание на кровле трехэтажного кирпичного учебного здания - школы. Площадь пожара 870 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что пострадавших нет. На месте работают восемь пожарных расчетов. "В 05:03 пожар локализован", - добавили в ведомстве.