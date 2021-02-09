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В США расследуют убийство студента Йельского университета

В полиции не исключают, что Кевин Цзян мог стать жертвой спланированного преступления

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Полиция в США расследует обстоятельства смерти студента Йельского университета (штат Коннектикут), который умер в минувшую субботу от огнестрельных ранений. Как уточняет в понедельник телекомпания ABC со ссылкой на правоохранителей, студент мог стать жертвой спланированного преступления.

"Мы занимаемся расследованием того, мог ли [Кевин] Цзян быть заранее выбран в качестве объекта нападения, - приводит ABC слова начальника полицейского управления города Нью-Хейвен Отониела Рейеса. - У нас есть сведения, что данный инцидент мог носить неслучайный характер, и что он был выбран в качестве мишени". Полиция пока не установила личность стрелка, ведется его поиск.

Телекомпания отмечает, что инцидент со стрельбой произошел вечером в субботу неподалеку от Йельского университета. Прибывшие на место полицейские констатировали, что 26-летний Цзян умер на месте от многочисленных огнестрельных ранений. По сведениям ABC, погибший учился в магистратуре на кафедре экологических наук. Ранее он служил в Национальной гвардии США.

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