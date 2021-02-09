Судно село на мель у берегов Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Судно японского производства с экипажем на борту село во вторник на мель на территории порта Невельского района на юге Сахалина. Началась спасательная операция, сообщили ТАСС в морском спасательном подцентре в Южно-Сахалинске.

"Судно японского производства село на мель в Невельском районе", - рассказали спасатели.

Сейчас два буксира, которые во время происшествия находились неподалеку, пытаются снять судно с мели. Жизни экипажа ничего не угрожает. Более подробная информация о судне и о причине его нахождения в Невельском порту пока не уточняется.

В Центре управления регионом (ЦУР) Сахалинской области журналистам уточнили, что судно носит название "Матуа". На нем находятся 24 человека. В результате происшествия судно не получило пробоин.

По информации синоптиков, погода в Невельском порту хорошая. Шторма нет, но присутствуют волны.