{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Возгорание на крыше школы в Саратовской области ликвидировано

Площадь пожара составила 870 кв. м

САРАТОВ, 9 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на крыше школы в поселке Екатериновка в Саратовской области. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по Саратовской области. 

"Объявлена ликвидация пожара", - сообщили в пресс-службе. 

Информация о пожаре по улице Мичуринская поступила в 03:15 мск. Загорелась крыша трехэтажной школы на площади 870 кв. м. В 05:03 пожар был локализован. Сведений о пострадавших не поступало. 

На место пожара для установления причины направлена группа дознавателей.

В новость внесены изменения (08:19 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияСаратовская область
Судно село на мель у берегов Сахалина
В данный момент два буксира пытаются помочь судну, жизни его экипажа ничего не угрожает
Читать полностью