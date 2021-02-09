Возгорание на крыше школы в Саратовской области ликвидировано

САРАТОВ, 9 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на крыше школы в поселке Екатериновка в Саратовской области. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по Саратовской области.

"Объявлена ликвидация пожара", - сообщили в пресс-службе.

Информация о пожаре по улице Мичуринская поступила в 03:15 мск. Загорелась крыша трехэтажной школы на площади 870 кв. м. В 05:03 пожар был локализован. Сведений о пострадавших не поступало.

На место пожара для установления причины направлена группа дознавателей.

В новость внесены изменения (08:19 мск) - добавлены подробности.