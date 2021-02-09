Власти Индии назвали сумму ущерба от схода ледника на севере страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 февраля. /ТАСС/. Ущерб, нанесенный сходом ледника в районе строящейся электростанции в северном индийском штате Уттаракханд, составил, согласно предварительным оценкам, почти 15 млрд рупий (более $200 млн). Об этом, как передает во вторник газета Business Standard, сообщил журналистам министр энергетики Индии Радж Кумар Сингх, который посетил пострадавшую от стихии стройплощадку.

"По предварительным оценкам, потери, которые понес проект, составили около 15 млрд рупий. <...> Объект планировалось ввести в эксплуатацию в 2023 году. Но сейчас стоит вопрос о том, сколько времени потребуется, чтобы очистить его, так как на площадке проекта лежат сотни тысяч тонн ила", - цитирует слова министра издание.

Ледник сошел утром в воскресенье в долине реки Дхаулиганги в округе Чамоли, где сооружается гидроэлектростанция мощностью 520 МВт. Проект считается одним из важнейших для развития этого горного региона.

"По состоянию на данный момент сложно сказать, когда мы сможем возобновить работу на площадке и когда объект будет сдан", - добавил Сингх. При этом министр подчеркнул, что отказ от строительства "даже не рассматривается".

Согласно последней информации полиции Уттаракханда, из-под завалов извлечено 26 тел погибших при сходе ледника, при этом 197 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Продолжается операция по спасению более 30 человек, которые оказались в ловушке в засыпанном тоннеле в районе строительства электростанции.