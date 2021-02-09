В Хабаровском крае отправится в колонию глава фирмы за хищение 20 млн рублей у дольщиков

ТАСС, 9 февраля. Хабаровский районный суд приговорил директора строительной фирмы к 7,5 года лишения свободы в колонии за хищение около 20 млн рублей, принадлежащих участникам долевого строительства. Пострадавшими в деле считаются 26 человек, сообщила во вторник пресс-служба региональной прокуратуры.

"Судом установлено, что обвиняемый, являясь учредителем и генеральным директором общества, осуществляющего строительство многоквартирных жилых домов на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского района с 2013 года по 2018 год, используя свое служебное положение, похитил денежные средства дольщиков", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, подсудимый заключал договоры участия в долевом строительстве на квартиры, права собственности на которые уже были зарегистрированы на других людей. Потерпевшими признаны 26 человек. Ущерб оценивается в 20 млн рублей.

"Директор общества с ограниченной ответственностью "Тополек" признан виновным в совершении восьми преступлений по ч. ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном и особо крупном размере"), ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение вверенного виновному имущества в особо крупном размере"). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - уточняется в сообщении. Подсудимый свою вину не признал.